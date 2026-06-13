Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Sattelzug gerät ins Schlingern und wird durch Mittelleitplanke gestoppt

Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 23:55 Uhr, kam es auf der A4, in Fahrtrichtung Osten, vor der Anschlussstelle Hönebach zu einem Alleinunfall eines Sattelzugs. Der 31-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befuhr mit seinem mit 15t Lebensmittel beladenen Sattelzug bei regennasser Fahrbahn den rechten Fahrstreifen. Im Gefälle kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr ca. 30m der Mittelleitplanke der Ostfahrbahn und schlug in die Rückseite der Betonleitwand der Westfahrbahn ein. Durch die Wucht drehte sich die Sattelzugmaschine in die entgegengesetzte Fahrtrichtung ein und blieb auf der Mittelleitplanke stehen.

Glücklicherweise konnte die Betonleitwand den Sattelzug stoppen, sodass das Fahrzeug nicht in den Gegenverkehr gelangte. Der Fahrer konnte eigenständig und unverletzt sein Führerhaus verlassen.

Aktuell ist die Fahrbahn voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Friedewald von der Autobahn abgeleitet. Die Bergungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro.

Neben der freiwilligen Feuerwehr der Kernstadt Bad Hersfeld war noch eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld im Einsatz.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Gebauer

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