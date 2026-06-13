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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

A5 - Auffahrunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen am Ohmtaldreieck

Am Freitag (12.06.2026), gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der A5 bei Gemünden, in Fahrtrichtung Frankfurt, ein Verkehrsunfall unter sechs beteiligten PKW mit insgesamt zehn Fahrzeuginsassen.

Die Sachlage erschien zunächst unklar, so dass ein entsprechendes Aufgebot an Rettungskräften zu der Unfallstelle entsandt und die A5 in der Folge vollgesperrt werden musste. Trotz Ausstrahlung einer Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung ab der Anschlussstelle Alsfeld-West, bildete sich ein ca. 9 Kilometer langer Rückstau.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19-jährige Fahrer eines Dacia Duster ein Stauende übersehen und kollidierte frontal mit den zwei vor ihm fahrenden Fahrzeugen. Dadurch wurde eine Kettenreaktion ausgelöst bei welcher die weiteren beteiligten PKW aufeinander geschoben wurden. Der Verkehrsunfall ereignete sich vollständig auf der linken von vier Fahrspuren, unmittelbar nach Zusammenführung der A5 und der A49, hinter einer Kuppe. Glücklicherweise konnten sämtliche Unfallbeteiligte ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Zwei Personen wurden zur Abklärung mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf knapp 60.000,-EUR. Neben der freiwilligen Feuerwehr Alsfeld waren zwei RTW, ein Notarzt sowie eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld im Einsatz.

Die A5 war in Fahrtrichtung Frankfurt über die Zeitdauer von ca. 1,5 Stunden vollgesperrt.

Siebert, PHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
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(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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