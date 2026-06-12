Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller, 67-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag (12.06.2026), gegen 13:14 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Mackenrodtstraße / Gerloser Weg in Fulda ein Zusammenstoß zwischen einem 67-jährigen BMW-Fahrer und einem 74-jährigen Lenker eines Peugeot-Motorroller.

Der BMW-Fahrer befuhr die Mackenrodtstraße aus Fahrtrichtung der Leipziger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der BMW-Fahrer im Kreuzungsbereich zum Gerloser Weg das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Zweiradfahrer, welcher den Gerloser Weg aus Fahrtrichtung der Buttlarstraße befuhr. Der Rollerfahrer kam zu Fall, verletze sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 700 Euro.

Gefertigt: POK Mozer, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell