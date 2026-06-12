Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse aus Handtasche entwendet - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Hauswand besprüht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.06.), zwischen 16.45 und 17.15 Uhr, entwendeten zwei unbekannte weibliche Täterinnen die Geldbörse einer 81-jährigen aus der Gemeinde Bad Salzschlirf in einem Warengeschäft in der Breitenstraße. Die dreisten Diebinnen nutzen einen unaufmerksamen Moment der 81-jährigen und flüchteten anschließend vom Tatort. Das Diebesgut wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsau. In der Nacht von Mittwoch (10.06.), gegen 19.30 Uhr, auf Donnerstag (11.06.), gegen 6 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Industriestraße mehrere Lebensmittel und Wechselgeld eines Lebensmittelgeschäfts. Die Unbekannten hebelten eine Schiebtür auf und flüchteten nach der Tatausführung vom Tatort. Das Diebesgut wird auf circa 1.900 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Hauswand besprüht

Philippsthal. Zwischen Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, besprühten Unbekannte eine Hauswand einer Schule in der Rhönstraße. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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