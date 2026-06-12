Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen - Hinweise erbeten - Einbruch in Kfz-Werkstatt - Fahrrad entwendet - Diebstahl aus Lkw - Treppenhaus mit Feuerlöscher besprüht

Fulda (ots)

Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen - Hinweise erbeten

Fulda. Zwischen Mittwochnachmittag (10.06.), gegen 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (11.06.), gegen 8 Uhr, brachen unbekannte Täter mehrere Handwerkerautos auf und entwendeten diverse Gegenstände. In der Einhardstraße brachen die Unbekannten insgesamt 6 Kastenwagen der Hersteller Ford, Opel, Renault und VW auf bislang nicht bekannte Weise auf und entwendeten Werkzeuge und Wertgegenstände. Ein weiteres Ziel der Langfinder war ein dunkler Kastenwagen der Marke Ford in der Witzelstraße. Dort wurde ebenfalls auf nicht bekannte Weise das Auto aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. In der Schlitzer Straße brachen die dreisten Diebe zunächst eine Transportbox auf der Ladefläche eines Mercedes-Benz Sprinters auf und anschließend den Laderäume zwei weiterer Mercedes-Benz Sprinter. Diebesgut war hier erneut verschiedenes Werkzeug und diverse Wertgegenstände. Die Unbekannten brachen außerdem in der Hartungstraße einen VW Kastenwagen auf nicht bekannte Weise auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Es entstand ein hoher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Höhe des Diebesguts kann nach derzeit noch nicht bezifferten werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Fulda. In der Nacht von Mittwoch (10.06.) auf Donnerstag (11.06.) begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Washingtonallee und verschaffte sich dort Zutritt zu einem Gebäude indem sie eine Scheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Donnerstag (11.06.), gegen 11.20 Uhr, entwendeten Unbekannte ein graues Fahrrad des Herstellers "Cube", welches angeschlossen in der Bahnhofstraße abgestellt stand. Die unbekannten Täter brachen auf nicht bekannte Weise das Spiralschloss auf und flüchteten mit der Beute vom Tatort. Die Höhe des Diebesguts wird auf circa 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl aus Lkw

Fulda. Am Donnerstag (11.06.), zwischen 13.40 und 14.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Lkw, welcher in der Nonnengasse abgestellt stand, mehrere Wertgegenstände. Die dreisten Diebe nutzen einen unaufmerksamen Moment der Fahrer aus und flüchteten anschließend vom Tatort. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Treppenhaus mit Feuerlöscher besprüht

Fulda. Am Donnerstag (11.06.), gegen 14.50 Uhr, entnahm ein Unbekannter einen Feuerlöscher aus dem Treppenhaus eines Wohnhauses in der Straße "Hinter den Löhern" und versprühte den Inhalt in einer Wohnung und auf der Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell