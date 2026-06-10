Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller-Fahrer flüchtet vor Polizeistreife - Kennzeichen auf Pendlerparkplatz entwendet - Einbruch in Warenhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Roller-Fahrer flüchtet vor Polizeistreife

Bad Hersfeld. Am frühen Mittwochmorgen (10.06.), gegen 1 Uhr, wurde eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld auf der B 27 auf Höhe des Ortsausgangs Bad Hersfeld auf einen Motorroller aufmerksam. Die Polizisten entschlossen sich, diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Doch anstatt sein Fahrzeug abzubremsen und den Anhaltesignalen zu folgen, fuhr der Roller-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Friedlos davon.

Nachdem der Roller-Fahrer durch mehrere Straßen in Friedlos verfolgt wurde, ließ er in der Straße "Im Forstweg" seinen Roller fallen und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Durch die Hinzuziehung weiterer Streifen samt Diensthundführer, konnte der Roller-Fahrer in einem Gebüsch festgestellt und festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller-Fahrer, ein 17-jähriger aus Bad Hersfeld, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem muss er sich wegen Fahrens ohne Betriebserlaubnis und des verbotenen Kraftfahrtrennens verantworten.

Glücklicherweise wurde durch die rücksichtlose und gefährliche Fahrweise des jungen Mannes kein unbeteiligter Dritter gefährdet - ein Polizeibeamter verletzte sich jedoch im Verlauf der Fahndung leicht.

Kennzeichen auf Pendlerparkplatz entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen Montagabend (08.06.), gegen 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen (09.06.), gegen 6.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "HEF-JH 310" von einem schwarzen Mercedes-Benz. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Warenhaus

Rotenburg a. d. Fulda. In der Nacht von Montag (08.06.) auf Dienstag (09.06.), hebelten Unbekannte eine Zugangstür zu einem Warenhaus in der Breitenstraße auf und durchwühlten die Spinde der Angestellten nach Wertgegenständen. Zudem versuchten sie eine Kasse im Verkaufsraum zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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