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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betonfundament beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Im Zeitraum von Montag (08.06.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (09.06.), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf den Spielplatz in der Jahnstraße und beschädigten auf nicht bekannte Weise das Betonfundament eines dort befindlichen Sonnensegelmastes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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