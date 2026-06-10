Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Parkplatzschilder beschädigt - E-Scooter entwendet - Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet

Fulda (ots)

Parkplatzschilder beschädigt

Fulda. Am Montag (08.06.) rissen Unbekannte auf einem Parkplatz einer Schule im Gallasiniring mehrere Parkplatzschilder aus der Verankerung im Boden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Dienstag (09.06.), zwischen 11.40 Uhr und 13.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Ninebot". Das Fahrzeug war zur Tatzeit vor einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße abgestellt. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen "158-LGN" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet

Fulda. Montagfrüh (08.06.), gegen 2.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Pfandhausstraße abgestellte schwarzen Audi A6 ein blaues iPhone 17 Pro Max. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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