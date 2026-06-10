POL-OH: Parkplatzschilder beschädigt - E-Scooter entwendet - Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet
Fulda (ots)
Parkplatzschilder beschädigt
Fulda. Am Montag (08.06.) rissen Unbekannte auf einem Parkplatz einer Schule im Gallasiniring mehrere Parkplatzschilder aus der Verankerung im Boden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
E-Scooter entwendet
Fulda. Am Dienstag (09.06.), zwischen 11.40 Uhr und 13.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Ninebot". Das Fahrzeug war zur Tatzeit vor einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße abgestellt. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen "158-LGN" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet
Fulda. Montagfrüh (08.06.), gegen 2.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Pfandhausstraße abgestellte schwarzen Audi A6 ein blaues iPhone 17 Pro Max. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell