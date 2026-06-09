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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Sportlerheim - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Alsfeld. Am frühen Montagmorgen (08.06.), gegen 2.40 Uhr, versuchte sich ein Unbekannter Zugriff auf die Räumlichkeiten eines Sportvereins im Sielweg in Leusel zu verschaffen, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließ der Unbekannte jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze Jacke, schwarze Hose, Brille, schwarze Gesichtsbedeckung, schwarze Mütze, schwarze Handschuhe Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Gemünden. Am Montag (08.06.), gegen 18 Uhr, stellte ein Bürger fest, dass Unbekannte im Bereich des Spielplatzes im Brühlweg im Ortsteil Nieder-Gemünden weiße Farbe versprüht haben. Unter anderem sprühten die Unbekannten ein Hakenkreuz auf dem Asphalt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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