Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörsen aus unverschlossenen Autos entwendet - Einbruch in Bürogebäude - Unbekannte schlagen Jugendlichen ins Gesicht - Hinweise erbeten

Fulda (ots)

Geldbörsen aus unverschlossenen Autos entwendet

Flieden. Zwischen Sonntag (07.06.), gegen 19 Uhr, und Montag (08.06.), gegen 1.30 Uhr , entwendeten unbekannte Täter in der Mühlenstraße aus einem unverschlossenem weißen Cupra eine Geldbörse und verwendeten eine Zahlungskarte im Anschluss missbräuchlich. In der Mittelstraße war ein weiterer unverschlossener grauer Audi Ziel der Langfinger. Dort entwendeten die Unbekannten ebenfalls eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Am frühen Montagmorgen (08.06.), zwischen 0 und 7.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Neuenberger Straße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Unbekannten gelangen nach derzeitigen Erkenntnissen über ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten anschließend mehrere Büroräume nach Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannte schlagen Jugendlichen ins Gesicht - Hinweise erbeten

Hünfeld. Am Montag (08.06.), gegen 20.35 Uhr, überschütteten zwei unbekannte männliche Personen in einem Park in der Straße "Pater-Robert-Streit-Weg" eine 18-Jährige und einen 22-Jährigen mit einer alkoholhaltigen Flüssigkeit und schlugen einem 13-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die zwei Unbekannten vom Tatort. Der 13-jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizei Hünfeld unter der 06652/9658-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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