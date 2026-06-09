Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kabeldiebstahl aus einer Lagerhalle - Handy aus Umkleidekabine entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kabeldiebstahl aus einer Lagerhalle

Niederaula. Zwischen Samstagabend (06.06.), 19 Uhr, und Montagmorgen (08.08.), 10 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Jossastraße mehrere Rollen Kupferkabel und flüchteten vom Tatort in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Handy aus Umkleidekabine entwendet

Bebra. Am Montagmittag (08.06.), gegen 13.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Handy einer 24-jährigen aus dem Wartburgkreis, welches in einer Umkleidekabine in einem Geschäft in der Nürnberger Straße lag. Die dreisten Diebe nutzen einen unaufmerksamen Moment der 24-jährigen aus und flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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