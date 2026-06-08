Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Unbekannter beschädigt Auto im Parkhaus - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.06.), zwischen 7.50 und 15.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Straße "An der Obergeis" einen geparkten Ford Mondeo und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Anhänger löst sich und beschädigt Porsche

Bad Hersfeld. Am Samstag (06.06.), gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Seat-Fahrer aus Bad Hersfeld mit Anhänger die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der mitgeführte Anhänger und kollidierte mit einem dahinter fahrendem Porsche eines 63-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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