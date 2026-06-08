Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Ladengeschäft - Gefährliche Körperverletzung - Kennzeichen entwendet - Einbruch in Supermarkt - Hauswand beschädigt - Körperverletzung auf Kirmes - Zeugen gesucht

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Alsfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 18 Uhr, bis Freitag (05.06.), 8.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte in der Hersfelder Straße Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Ladengeschäftes zu verschaffen. Da mehrere Türen den Aufbruchsversuchen standhielten, ließen die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Alsfeld. Am Samstagabend (06.06.), gegen 18.15 Uhr, war eine 32-Jährige Frau mit zwei Begleitern zu Fuß im Klostermauerweg unterwegs. Im Bereich einer dort befindlichen Bank kam es dabei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit drei männlichen Unbekannten. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat einer der drei Männer die 32-Jährige unvermittelt in den Bauch, woraufhin diese zu Boden stürzte. In der weiteren Folge trat der Unbekannte auf die am Boden liegende Frau ein. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Volkmarstraße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 15-20 Jahre alt, dunkle Haare. Eine Person soll eine rote Hose und einen dunklen Pullover getragen haben

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Mücke. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstagabend (06.06.), 19 Uhr, bis Sonntagmittag (07.06.), 15.15 Uhr, das hintere Kennzeichen "VB-MG 696" eines in der Straße "In der Mühlwiese" in Merlau geparkten schwarzen Fiat 500. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Supermarkt

Schwalmtal. Indem sie ein Kellerfenster aufbrachen, verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (07.06.), 21 Uhr, bis Montagmorgen (08.06.), 5.10 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Kirchstraße in Brauerschwend. Anschließend durchsuchten die Täter das Gebäude und entwendeten unter anderem Zigaretten. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf rund 4.000 geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hauswand beschädigt

Lauterbach. Im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 23 Uhr, bis Donnerstagmorgen (04.06.), 4 Uhr, beschädigten Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise den Außenputz eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung auf Kirmes - Zeugen gesucht

Lautertal. Am Sonntagabend (24.05.), gegen 21.30 Uhr, war ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Lautertal auf dem Gelände der Kirmes Meiches in der Mühlstraße unterwegs. Im dortigen Kirmeszelt wurde der junge Mann nach verbalen Streitigkeiten von zwei Unbekannten angegriffen, sodass er über Bierzeltgarnituren auf den Boden fiel. Anschließend traten die beiden Täter auf den 19-Jährigen ein und verletzten ihn dabei. Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20 Jahre alt, dunkelblaues T-Shirt einer Kirmesgesellschaft, kurze Hosen, weiße Sneaker, Täter 1 hatte kurze, zur Seite gegelte dunkelblonde Haare, Täter zwei hatte dunkelbraune Haare

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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