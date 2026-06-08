Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinteres Kennzeichen entwendet - Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in Bäckerei und Ladengeschäft - Kleidung aus Altkleidercontainer entwendet

Fulda (ots)

Hinteres Kennzeichen entwendet

Hünfeld. Zwischen Donnerstag (04.06.), gegen 14 Uhr, und Freitag (05.06.), gegen 4 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Klingelstraße das hintere Kennzeichen "VB-A 3046" eines Fiat . Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652/9658-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen Mittwochabend (03.06.), gegen 18 Uhr, und Freitagvormittag (05.06.), gegen 10.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Elisabethenstraße indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Geldbörse in Supermarkt entwendet

Hünfeld. Am Freitag (05.06.), zwischen 11.45 und 12.15 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Supermarkt in der Josefstraße die Geldbörse einer 77-jährigen aus der Gemeinde Hünfeld. Die dreisten Taschendiebe nutzen einen unaufmerksamen Moment der Geschädigten und flüchteten anschließend vom Tatort.

Ihre Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

- Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit (auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!) - Geben Sie Ihre PIN an der Kasse immer geschützt vor Einblicken Fremder ein - Führen Sie Ihre Geldbörse immer eng am Körper - beispielsweise in der Innentaschen der Kleidung - mit sich. Legen Sie niemals Ihre Taschen mitsamt Wertgegenständen in Ihrem Einkaufswagen ab - Bleiben Sie wachsam, wenn Sie, während des Einkaufs oder auch auf dem Parkplatz, von unbekannten Personen angesprochen werden: Dies könnte Teil eines Ablenkungsmanövers sein! - Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, sperren Sie abhandengekommene Karten bitte umgehend und bringen den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652/9658-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Bäckerei und Ladengeschäft

Fulda. Am Freitag (05.06.), zwischen 22.45 und 23 Uhr, versuchten Unbekannte in der Straße "An St. Kathrin" über eine Nebentür in eine Bäckerei zu gelangen. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Security wurden die unbekannten Täter bei der Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 85 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: circa 175 Zentimeter groß, dünne Statur, trug eine Sturmhaube Täter 2: circa 175 Zentimeter groß, kräftige Statur

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Eichenzell. In der Nacht von Freitag (05.06.) auf Samstag (06.06.) stiegen Unbekannte über ein geöffnetes Fenster in Lagerräumlichkeiten eines Ladengeschäfts in der Rhönstraße in Lütter ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter nichts und verließen die Lagerräumlichkeiten in nicht bekannte Richtung. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kleidung aus Altkleidercontainer entwendet

Flieden. Zwischen Freitagabend (05.06.) und Samstagmorgen (06.06.) entwendeten unbekannte Täter Kleidung aus einem Altkleidercontainer in der Straße "Im Weiher". Die Unbekannten schnitten die gesicherten Altkleidercontainer auf und flüchteten nach der Tatausführung in unbekannte Richtung. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auto beschädigt

Fulda. In der Nacht von Samstag (06.06.) auf Sonntag (07.06.) zerstachen Unbekannte in der Kreuzbergstraße alle vier Reifen eines dort geparkten Hyundais und flüchteten anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Geldbörse aus Fahrzeuginnenraum entwendet

Petersberg. Am Sonntag (07.06.), zwischen 14 und 19 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Konstantinstraße aus einem unverschlossenen Auto eine Geldbörse und eine Gleitsichtbrille. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Ladendetektiv in den Bauch getreten und geflüchtet - Hinweise erbeten

Fulda. Am Sonntag (07.06.), gegen 22.05 Uhr, entwendete ein Unbekannter diverse Gegenstände aus einem Selbstbedienungsgeschäft in der Lindenstraße und wurde anschließend beim Verlassen des Geschäfts von einem anwesenden Ladendetektiv angesprochen. Der unbekannte Täter trat dem Ladendetektiv daraufhin mehrfach in den Bauch und flüchtete vom Tatort. Der Ladendetektiv wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Diebesgut beläuft sich auf circa 50 Euro.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, afrikanischer Phänotyp, bekleidet mit einem grünweißen Hemd, schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Schuhe und einer hellen Basecap.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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