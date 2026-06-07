Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Mücke: Unbekannter Lkw rammt Garage in Nieder-Ohmen

Fulda (ots)

Mücke. Zwischen Mittwoch (03.06) und Donnerstag (04.06.) ereignete sich in der Obergasse, Kreuzung Zur Alten Hohle in Mücke, OT Nieder Ohmen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher in nicht bekannte Richtung entfernte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte an genannter Örtlichkeit ein Lkw bei einem Wendemanöver mit der Garage eines Wohngebäudes. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei derzeit mit 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

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