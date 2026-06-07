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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3249 zwischen Nentershausen und Weißenhasel

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am heutigen Sonntag (07.06.) kam es gegen 05:20 Uhr auf der L 3249 zwischen Nentershausen und Weißenhasel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer ums Leben kam. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Mann aus Nentershausen die Landstraße, aus Richtung Nentershausen kommend in Fahrtrichtung Weißenhasel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach links vor der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Für den Unfallverursacher kam jede Hilfe zu spät. An dem Unfallfahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch einen Abschleppdienst wurde der Pkw geborgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die genauen Umstände, welche zu dem Unfall geführt haben, werden aktuell untersucht. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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