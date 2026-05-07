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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Anhänger - Trickbetrug - Falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern Geld

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Anhänger

Wildeck. Am Mittwochmorgen (06.05.), im Zeitraum von 6 Uhr bis 8.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen am Fahrbahnrand der Schulstraße in Hönebach abgestellten Anhänger der Marke "Vezeko" mit dem amtlichen Kennzeichen "FT-RS 455". Dieser war zum Tatzeitpunkt mit circa 120 m² Gerüstteilen beladen und mittels Kastenschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug - Falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern Geld

Fulda. Ein Mann aus Rotenburg stellte am Montagabend (04.05.) eine vermeintliche Fehlermeldung von Microsoft auf seinem PC fest. Der Mann rief daraufhin eine Rufnummer an, die ihm auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Die Unbekannten forderten ihn im Verlauf des Gespräches auf, einen mittleren dreistelligen Betrag zu überweisen. Im Anschluss an die Überweisung war sein Computer wieder nutzbar.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang - Trickbetrug ist vielfältig.

   - Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.
   - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch 
     Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.
   - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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