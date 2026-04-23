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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Schlägerei - Diebstahl an E-Scooter

Hersfeld Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (22.04.), 14 Uhr, bis Donnerstag (23.04.), 01.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Frankfurter Straße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Nachdem sie die Wohnungstür aufbrachen durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schlägerei

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (22.04.), um 18.15 Uhr, kam es in der Breitenstraße Ecke Antoniengasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei schlugen sich die jungen Männer im Alter von 17, 19, und 20 Jahren gegenseitig ins Gesicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl an E-Scooter

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Sonntag (19.04.), 14.30 Uhr, bis Montag (20.04.), 22 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Straße "An der Untergeis" einen abgestellten E-Scooter. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Modell des Herstellers "Citysports" mit dem Versicherungskennzeichen 562SFP. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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