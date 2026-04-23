Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Autos - Diebstahlsversuche aus Autos scheitern

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Autos

Wartenberg/ Lauterbach. In der Nacht von Dienstag (21.04.) auf Mittwoch (22.04.) machten sich Unbekannte in der Gemeinde Wartenberg und in Lauterbach an gleich mehreren Fahrzeugen zu schaffen und entwendeten daraus Werkzeuge. In der Mittelstraße in Landenhausen schlugen die Langfinger die Seitenscheibe eines weißen MAN Lkw ein und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Auch in der Alten Straße war ein Fahrzeug das Ziel der Täter. Dort öffneten die Täter gewaltsam die Seitentür eines geparkten braunen Mercedes Sprinters und entwendeten daraus mehrere Akkuwerkzeuge und Elektrogeräte. Dabei verursachten die Unbekannten einen Schaden von rund 1.000 Euro. In der Straße "Auf den Rödern" brachen die Unbekannten die Tür eines silbernen Opel Movano auf und entwendeten auch hieraus mehrere Werkzeuge und Maschinen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. In der Straße "Goldhelg" in Lauterbach öffneten die Langfinger gewaltsam die Hecktür eines geparkten Citroen Jumpers und entwendeten aus dem Innenraum diverse Elektrogeräte und Werkzeuge. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahlsversuche aus Autos scheitern

Grebenau. Am frühen Mittwochmorgen (22.04.), gegen 0.10 Uhr, versuchten sich zwei unbekannte männliche Personen in der Bürgermeister-Lorenz-Straße im Ortsteil Udenhausen Zugriff zum Innenraum von dort geparkten Autos zu verschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die Unbekannten nach unverschlossenen Fahrzeugen um diese anschließend zu durchsuchen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Steppjacke, dunkle Mütze

Täter 2: männlich, dunkles Oberteil mit weißem Aufdruck

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

(Marc Leipold)

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