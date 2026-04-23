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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller entwendet - Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Fulda (ots)

Roller entwendet

Petersberg. Zwischen Dienstag (21.04.), 19 Uhr, und Mittwoch (22.04.), 7.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Edith-Stein-Straße einen Roller des Herstellers "Peugeot". Es handelt sich um das Modell "Speedfight 2", an welchem das Versicherungskennzeichen "759 BNP" angebracht war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Kalbach. Zwischen Dienstag (21.04.), 20 Uhr, und Mittwoch (22.04.), 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Leonardstraße aus einem schwarzen VW Touran neben Bargeld auch diverse Scheckkarten. Auch in der Gartenstraße machten sich unbekannte Täter im gleichen Tatzeitraum an einem grauen Audi A3 zu schaffen und entwendeten aus diesem etwas Münzgeld.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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