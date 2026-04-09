POL-OH: Randalierende auf Sportplatz
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Randalierende auf Sportplatz
Ludwigsau. Im Zeitraum zwischen Dienstag (07.04.), 15 Uhr, und Mittwoch (08.04.), 7 Uhr, betraten Unbekannte das frei zugängliche Gelände eines Sportplatzes in der Lutherstraße in dem Ortsteil Friedlos. Dort randalierten die Unbekannten und es wurde unter anderem mutwillig ein Waschbecken verstopft und der Wasserhahn aufgedreht. Weiterhin wurden Tische, Bänke, Stühle und Metalltonnen an der Tribüne einen Hang herunter geworfen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
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