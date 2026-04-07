Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Vom Dienstag (31.03.) bis zum Freitag (03.04.), 14 Uhr, parkte ein Opel-Fahrer aus Hohenroda sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße. Durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Freitagnachmittag (02.04.), in der Zeit von 17.00 - 17.30 Uhr, parkte eine Kia-Fahrerin aus Frankfurt a. Main auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Pkw im Bereich der Stoßstange und dem Kotflügel vorne links. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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