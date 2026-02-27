POL-OH: Fahrrad entwendet
Fulda (ots)
Hilders. Am Donnerstag (26.02.), gegen 19.35 Uhr, entwendete eine derzeit unbekannte männliche Person ein schwarz/gelbes E-Bike des Herstellers "Bergamont". Das Fahrrad war vor einem Einkaufsmarkt in der Straße "Aue" abgestellt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170cm- 175cm groß, schlanke Statur, zur Tatzeit mir einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
