POL-OH: Fahrrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Mittwoch (25.02.), gegen 15.15 Uhr, legte ein 47-jähriger Kunde eines Ladengeschäfts in der Mündershäuser Straße während des Einkaufs seinen Geldbeutel in der Obstabteilung ab. Im Kassenbereich stellte er schließlich den Verlust seiner Geldbörse fest. Eine aufmerksame Zeugin konnte im Bereich der Obstabteilung eine weibliche Person beobachten die unter Umständen in Verbindung mit dem Abhandenkommen der Geldbörse stehen ...

