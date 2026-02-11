PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schutzengel fuhr mit - Schwerer Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw auf der BAB A49 zwischen der Anschlussstelle Homberg/Nord und Stadtallendorf/Süd

LK Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf. Am Mittwoch (11.02.) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw im Bereich der BAB 49 in Höhe der Ortschaft Niederklein. Eine 33-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Neuwied befuhr mit ihrem 2-jährigen Sohn die zweispurige Autobahn in Fahrtrichtung Kassel. In Höhe der Unfallstelle hielt diese aus unbekanntem Grund ihren Pkw Ford auf dem Standstreifen an. Ein nachfolgender 69-jähriger Sattelzugfahrer aus Polen, welcher für eine Spedition aus Bad Oynhausen fährt, kam nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und fuhr ungebremst auf das Heck des Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpalls wurde der Pkw vollständig im Heckbereich zerstört. Mutter und Sohn hatten vermutlich einen Schutzengel an Bord. Beide wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in das Klinikum Marburg eingeliefert.

Zudem entstand an dem Sattelzug im Frontbereich ebenfalls erheblicher Sachschaden. Außerdem wurden 4 Felder Leitplanke beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 53.000 Euro.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über beide Fahrstreifen. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde der erste Fahrstreifen durch die Autobahnpolizei Bad Hersfeld gesperrt. Es kam zu keiner Zeit zu Verkehrsbehinderungen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

