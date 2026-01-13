PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Wildeck. Ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in Hönebach war zwischen dem 21. Dezember und 11. Januar Ziel unbekannter Täter. Diese machten sich nach derzeitigen Erkenntnissen an einem Türschloss zu schaffen und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Ein grauer Mercedes CLA 200 wurde am Montag (12.01.), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, von Unbekannten im Bereich des Hecks beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

