Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Asylsuchende gerieten nach Auseinandersetzung in Streit

Drei Männer verletzt

Bad Hersfeld (ots)

ROTENBURG - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen mehrere Männer aus der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Rotenburg. Sie waren am Dienstagabend (04.06.), gegen 22:00 Uhr, nach dem Genuss von Alkohol untereinander im Breitinger Kirchweg in Streit geraten und gerieten handgreiflich aneinander. Drei Männer mussten ambulant in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Nach Angaben der Beteiligten hatten sie gemeinsam, nach Beendigung des Ramadan, alkoholische Getränke zu sich genommen.

