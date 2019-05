Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Museum - Einbruch gescheitert

Vogelsbergkreis (ots)

Museumsfenster beschädigt

Lauterbach - Unbekannte warfen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.5.) einen Sandstein gegen eine Fensterscheibe des Hohhaus-Museums in der Straße "Obergasse". Dabei wurden die Scheibe und der Fensterladen beschädigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens beträgt etwa 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Lauterbach - Im Tatzeitraum zwischen Montagabend (13.5.) und Dienstagnachmittag (14.5.) versuchten Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Bahnhofstraße einzubrechen. Jedoch scheiterten sie an der Eingangstür des Gebäudes, worauf sie in unbekannte Richtung verschwanden.

Geschrieben von: Praktikant Julian Wiegand

