Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gemeinschaftspraxis, Reifen entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 08.04.2019

Einbruch in Gemeinschaftspraxis Lauterbach - In eine Gemeinschaftspraxis in der Straße "Goldhelg" brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag (4.4.), 20:30 Uhr und Freitag (05.04.), 5:15 Uhr, ein. Sie warfen mit einem Gullideckel, den sie zuvor in der Gabelberger Straße aus dem Gehweg herausgenommen hatten, eine Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend betraten die Einbrecher alle Räume und öffneten mehrere Schränke und Schreibtische. Sie entwendeten ein Sparschwein, in dem sich etwas Bargeld befand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Reifen entwendet Lautertal/Dirlammen - Aus einer Garage in der Hochstraße im Lautertaler Ortsteil Dirlammen entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (05.04.), 17 Uhr und Samstag, (6.4.), 9:30 Uhr, zwei Sätze Sommerreifen mit Felgen. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

