POL-OH: Fernfahrerstammtisch im SVG-Rasthaus in Kirchheim

KIRCHHEIM. Dem Thema "Schlafapnoe/Sekundenschlaf" widmet sich der Fernfahrerstammtisch Hessen, der am kommenden Mittwoch, 10. April 2019, in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr, im SVG-Rasthaus in Kirchheim stattfinden wird.

An diesem Abend wird Frau Anna-Sophie Börries, Referentin der Kampagne gegen Müdigkeits- und Drogenunfälle beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), rund um das Schwerpunkthema referieren.

Das Stammtischteam der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung recht herzlich ein.

