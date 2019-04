Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Speedmarathon" 2019 - Bilanz für das Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Osthessen - Am Mittwoch (03.04.) fand in der Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr der europaweite "Speedmarathon" 2019 statt, an dem sich auch das Polizeipräsidium Osthessen sowie sechs osthessische Kommunen beteiligten. An insgesamt 18 Messstellen fanden sowohl automatisierte Radarmessungen als auch Messungen mit anschließenden Anhaltekontrollen statt.

Ziel der Aktion war, den Verkehrsteilnehmern die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit und deren fatale Folgen bewusst zu machen. Bei einer Vielzahl an Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern stießen die Kontrollkräfte auf Verständnis und Einsicht.

Mittlerweile liegt das Gesamtergebnis der Mess- und Kontrollstellen in Osthessen vor.

An den 18 Mess- und Kontrollstellen wurden etwa 28.680 Fahrzeuge gemessen. Rund 3 Prozent der Verkehrsteilnehmer (876 Fahrzeugführer) waren dabei zu schnell unterwegs. In 38 Fällen haben die Geschwindigkeitsüberschreitungen ein Fahrverbot zur Folge.

Bei einer Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand und zudem eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. In einem Fall untersagten die Kontrollkräfte die Weiterfahrt eines Lkw, bis dessen Fahrer die Ladung ausreichend sichern konnte.

"Spitzenreiter" war ein Pkw-Fahrer, der auf einer Landstraße in einem 60er Bereich mit 126 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die osthessische Polizei hofft, mit der Teilnahme an dieser Aktion die Gefährlichkeit überhöhter Geschwindigkeit nachhaltig in den Fokus aller Verkehrsteilnehmer gerückt zu haben.

