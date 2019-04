Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Jugendtreff - Scheiben des Wella-Pavillons beschädigt - Verdächtige ermittelt

Fulda (ots)

Einbruch in Jugendtreff

Hünfeld - In der Nacht zu Dienstag (02.04.) brachen bislang Unbekannte in einen Jugendtreff in der Karl-Medler-Straße ein. Dabei entwendeten die Täter aus den Räumlichkeiten Bargeld in dreistelliger Höhe sowie ein Mobiltelefon. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben des Wella-Pavillons beschädigt - Verdächtige ermittelt

Hünfeld - Zwei Jugendliche schlugen am Montagabend (01.04.), gegen 22:50 Uhr, Scheiben des Wella-Pavillons im Hünfelder Stadtpark ein. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen, ein 16-Jähriger aus Nüsttal sowie ein 14-Jähriger aus Hünfeld, konnten durch die Polizei auch aufgrund von Zeugenaussagen noch vor Ort ermittelt werden. Die Jugendlichen erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

Uwe Wingenfeld Pressesprecher Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell