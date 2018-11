Fulda (ots) - GERSFELD-OBERNHAUSEN - (Landkreis Fulda) - Am heutigen Mittwochmorgen (28.11.) wurde um 08.19 Uhr der Brand einer Scheune mit Garage in der Straße Obernhausen gemeldet. Der alarmierten Feuerwehr gelang es ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. E Nach den ersetzten polizeilichen Ermittlungen beträgt der Sachschaden ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Brandstelle ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Fulda haben die Ermittlungen übernommen.

