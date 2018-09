POL-OH: Pkw beschädigt, Einbruch in den Vogelpark

Vogelsberg (ots) - Dienstag, 11.09.2018

Pkw beschädigt

Homberg (Ohm) - Bereits am Samstagabend zerkratzten Unbekannte auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Auf den Sandäckern" einen roten Audi. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand an der linken Fahrzeugseite, die Stoßstange, den Kotflügel und die hintere Tür. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Alsfeld, 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in den Vogelpark

Schotten - In der der Zeit von Freitag (07.09) bis Montag (10.09) brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude des Vogelparks ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten einige Räume und Schränke, welche sie ebenfalls aufbrachen. Die Diebe entwendeten Bargeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

