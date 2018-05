POL-OH: Polizeioberkommissar Andreas Georg neuer "Schutzmann vor Ort" in Homberg (Ohm)(Foto in my news aktuell)

v.l. POK Andreas Georg, Bürgermeisterin Claudia Blum, EPHK Jörg Stein Bild-Infos Download

Polizeioberkommissar Andreas Georg neuer "Schutzmann vor Ort" in Homberg (Ohm) Homberg (Ohm) - Polizeioberkommissar (POK) Andreas Georg von der Polizeistation Alsfeld ist der neue "Schutzmann vor Ort" in Homberg (Ohm). POK Georg tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Udo Klar an, der aufgrund neuer dienstlicher Aufgaben dieses Amt nicht mehr ausführen kann. Um sich näher kennen zu lernen, stellte sich der neue "Schutzmann vor Ort" bei seinem Antrittsbesuch im Rathaus der Bürgermeisterin Claudia Blum und dem Leiter des Ordnungsamtes Markus Haumann persönlich vor. Der Dienststellenleiter der Polizeistation Alsfeld, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Jörg Stein war ebenfalls bei dem Treffen dabei. Stein hob hervor, dass nach wie vor die polizeiliche Präsenz vor Ort und die Vernetzung sowie die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, gesellschaftlichen Institutionen und der Polizei ein wichtiges Ziel und Aufgabe des Konzeptes sei. Georg, dem die Region Homberg persönlich gut bekannt ist, wird wie bisher von Polizeioberkommissarin Alexandra Jöckel bei seiner Tätigkeit unterstützt. Auch in Zukunft wird es für die Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf Sprechstunden im Familienzentrum in der Frankfurter Straße 1 geben. Darüber hinaus fungieren Andreas Georg und Alexandra Jöckel als Ansprechpartner für verschiedene Präventionsprogramme der Polizei. Auch per E - Mail besteht schon seit einiger Zeit die Möglichkeit mit dem Schutzmann vor Ort in Kontakt zu treten, die Adresse lautet: schutzmann-homberg@polizei.hessen.de.

