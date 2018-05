FULDA (ots) - Kleintransporter beschädigt

FULDA - Drei Fensterscheiben eines Kleintransporters beschädigten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (02.05.) auf Donnerstag (03.05.). Das weiße Fahrzeug der Marke "Renault", Modell "Master" war ordnungsgemäß in der Edelzeller Straße geparkt. Ob es sich um Vandalismus handelt oder ob die Täter in das Fahrzeug einbrechen wollten, ist noch unklar.

Randalierer in Park

GROSSENLÜDER - Am vergangenen Samstag (29.04.) oder Sonntag (30.04.) trieben Randalierer im Historischen Naturpark Sodegarten ihr Unwesen. Die Täter rissen eine Schwengelpumpe aus dem Boden. Sie verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Eintracht-Fahne gestohlen

FULDA - Eine Fahne des Fußballvereins "Eintracht Frankfurt" samt Befestigungsseil stahl ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch (02.05.) auf Donnerstag (03.05.). Die Fahne hing an einem Mast, der im Garten eines Grundstücks in der Goerdelerstraße aufgestellt ist. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 70 Euro. Über die Frage, ob es sich bei dem unbekannten Dieb um einen Fan der Eintracht handelt oder um den Anhänger eines rivalisierenden Vereins, kann nur spekuliert werden.

Amtliche Kennzeichen "FD-QB 764" gestohlen

FULDA - Die beiden amtlichen Kennzeichenschilder FD-QB 764 stahlen Unbekannte in der Zeit von Sonntag (30.04.) bis Donnerstag (02.05.) in der Adenauerstraße. Die Schilder waren an einem weißen Wohnmobil der Marke "Fiat", Modell "Ducato", angebracht. Die Polizei hat die Kennzeichen zur Sachfahndung ausgeschrieben.

Flüchtige Ladendiebe

FULDA - Zwei Ladendiebe stahlen am Donnerstagnachmittag (03.05.), gegen 14:45 Uhr, mehrere Flaschen Parfum aus einem Geschäft in den "Kaiserwiesen". Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet und wollte den Dieb zur Rede stellen. Der ergriff jedoch die Flucht und konnte gemeinsam mit einem mutmaßlichen Komplizen, der vor dem Geschäft gewartet hatte, in Richtung Edelzell davonlaufen. Das gestohlene Parfum hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Zeugin konnte die Täter lediglich als Männer mit dunkler Hautfarbe beschreiben.

