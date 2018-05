Fulda (ots) - Rangelei auf Grillplatz am Maifeiertag

HÜNFELD - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei feiernden Gruppen kam es am Maifeiertag auf dem Grillplatz von Kirchhasel. Gegen 20:00 Uhr meldeten Anrufer, dass eine Gruppe feiernder Jugendlicher von den Gästen einer parallel an der gleichen Örtlichkeit ausgerichteten Feier vertrieben werden sollten. Bei der Rangelei hätten einzelne Personen Ohrfeigen verteilt und Beleidigungen ausgesprochen. Die Polizei, der anfänglich eine Massenschlägerei gemeldet wurde, rückte mit mehreren Streifen aus Hünfeld, Hilders, Fulda und Bad Hersfeld an und konnte die Lage schnell bereinigen. Die Hintergründe der Rangelei sind noch unklar. Glücklicherweise klagte keine der beteiligten Personen über schwere oder behandlungswürdige Verletzungen. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld, Tel.: 06652 / 9258 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell