Fulda (ots) - Einbruch in Firmenräume

FULDA - In die Lager- und Werkstatträume eines Bauunternehmens in der Bronzeller Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (26.04.) auf Freitag (27.04.) ein. Die Täter gelangten über den Hinterhof in die Lagerräume und öffneten dort gewaltsam eine Verbindungstür zur Werkstatt. Offenbar fanden sie kein geeignetes Diebesgut. Ohne Beute ergriffen sie die Flucht. Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro.

Auto zerkratzt

FULDA - In der Straße "An St. Kathrin" zerkratzten Unbekannte am vergangenen Mittwoch (25.04.) einen silbernen Ford Focus. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Werkzeug den hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Fahrräder gestohlen - Einladung zur kostenlosen Fahrradcodierung am 9. Mai

GERSFELD - Zwei Fahrräder stahlen Unbekannte in der vergangenen Woche zwischen Montag (23.04.) und Freitag (27.04.) von einem Grundstück in der Siedlungsstraße im Ortsteil Hettenhausen. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein rotes Damenfahrrad und ein braunes Mountainbike der Marke "Giant". Sie haben einen Wert von rund 800 Euro.

Schon einfache Maßnahmen können vor Fahrraddiebstählen schützen. Neben einem geeigneten Schloss kann ein individueller Code zur Abschreckung potenzieller Diebe beitragen oder nach einem Diebstahl die Chancen auf eine Rückgabe des Fahrrades erhöhen. Deswegen bietet die Polizei am Mittwoch, den 9. Mai 2018, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Foyer des Polizeipräsidiums Osthessen, Severingstraße 1-7, 36041 Fulda, eine kostenlose Fahrradcodierung an. Dazu wird der Personalausweis sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad benötigt. Zur Terminabsprache bittet die osthessische Polizei um telefonische Voranmeldung am 7. Mai zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr unter der Rufnummer 0661 / 105 - 2006.

Einbrecher überrascht schlafende Frau

FULDA - Eine böse Überraschung erlebte die 20-jährige Bewohnerin einer WG in der Nikolausstraße am frühen Sonntagmorgen (29.04.). Gegen 06:50 Uhr erwachte die 20-Jährige und bemerkte eine männliche Gestalt, die im Türrahmen zu ihrem Schlafzimmer stand. Sie sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff. Die junge Frau alarmierte die Polizei, die trotz sofortiger Fahndung im Tatortbereich keine verdächtige Person antreffen konnte. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ist zurzeit noch unklar. Die Geschädigte konnte den Mann als relativ groß, ansonsten jedoch nicht näher beschreiben. Aus der WG hat der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe, Zahlungskarten sowie Schmuck im Wert von rund 200 Euro erbeutet.

Wohnungseinbruch

HÜNFELD - In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fuldaer Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Samstag (28.04.) auf Sonntag (29.04.) ein. Die Täter stiegen über das Dach in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Außerdem versuchten sie, einen an der Wand montierten Flachbildfernseher abzubauen, was ihnen jedoch nicht gelang. Über einen Balkon flüchteten die Täter. Sie erbeuteten eine hochwertige Armbanduhr der Marke "Hublot". Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell