POL-OH: Jäger löschen brennendes Gras

02.03.2018

Jäger löschen brennendes Gras Alsfeld/Angenrod - Zwei Jäger, die am Donnerstagabend in ihrem Jagdrevier in der Waldgemarkung "Rußbergring" in Alsfeld/Angenrod auf der Pirsch waren, gelang es, zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr eine brennende Grasfläche zu löschen. Einer der Weidmänner bemerkte von seinem Hochsitz aus das Feuer und rief seinen Kollegen zur Hilfe. Gemeinsam schafften sie es, die Flammen auszutreten. Eine Fläche von rund 200 Quadratmeter des Ödlandes war verbannt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

