Fulda (ots) - Auto zerkratzt

PETERSBERG - Am Dienstag (27.02.), zwischen 11:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein in der Hainbergstraße geparkter schwarzer BMW der 5er-Reihe von Unbekannten zerkratzt. Das Auto war zur Tatzeit auf dem Anwohnerparkplatz eines Mehrfamilienwohnhauses abgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Einbruch in Schulmensa

FULDA - In der Zeit von Dienstagabend (27.02), 20:00 Uhr bis Mittwochmorgen (28.02.), 06:55 Uhr, brachen Unbekannte in der Mensa der Freiherr-vom-Stein-Schule im Domänenweg ein. Die Täter hebelten mehrere Fenster und Türen auf und gelangten auf diesem Weg in die Räumlichkeiten. Im Inneren schoben sie die Rollläden der Verkaufstheke nach oben und klemmten sie ein, sodass die Täter in die Lagerräume gelangten. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe, Süßigkeiten und eine Funkklingel. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von 100 Euro.

