POL-OH: Mehrere Körperverletzungen-Polizei sucht Zeugen, Außenspiegel beschädigt

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 01.03.2018

Mehrere Körperverletzungen, Polizei sucht Zeugen Grebenau - Während einer Discoveranstaltung schlugen am frühen Samstagmorgen, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr auf dem Parkplatz vor der Johanniterhalle in Grebenau unbekannte Täter einen 30-jährigen Mann nieder. Die Täter hatten im Vorfeld vor der Halle wahllos Personen angepöbelt und provoziert. Das Opfer forderte die Gruppe auf, Ruhe zu bewahren, was diese zum Anlass nahmen den 30-Jährigen unvermittelt anzugreifen. Kurz nach dieser Schlägerei hatte ein Unbekannter einem weiteren Besucher vor dem Veranstaltungsgebäude erst mit der Faust ins Gesicht und anschließend mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Die Verletzten begaben sich in ärztlicher Behandlung. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel beschädigt Alsfeld - An einem grauen Mercedes-Benz beschädigten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel in der Hersfelder Straße zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch 7:50 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

