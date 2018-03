Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) / EITERFELD (Landkreis Fulda). Dumm gelaufen oder einfach nur dreist? Das ist die Frage, die sich Beamte der Bad Hersfelder Kriminalpolizei am Dienstagnachmittag (27.02.) stellten.

Hintergrund: Nach einem Einbruchversuch in einen Lebensmittelmarkt in Eiterfeld (Landkreis Fulda) am Samstag (20.01.) wurden nun fünf heranwachsende junge Männer (17-21) aus Bad Hersfeld von der Schutzpolizei festgenommen.

Zum Tatort in Eiterfeld sollen die jungen Männer mit einem schrottreifen Pkw angereist sein. An dem Auto sollen sie gestohlene Kennzeichen aus einem Knnzeichendiebstahl in Kassel angebracht haben. Vermutlich hatte der 21-jährige Tatverdächtige, das nicht für den Straßenverkehr zugelassene Auto, zuvor selbst in Kassel gekauft.

Die gestohlenen Kennzeichen aus Kassel wurden von der Polizei bereits letzte Woche sichergestellt. Für die Sicherstellung des Pkw jedoch bestand keine rechtliche Handhabe, zumal der Pkw auch auf einem Privatgrundstück in Eiterfeld abgestellt war.

So mussten die Polizisten mit einigem Bauchweh den Fahrzeugschlüssel wieder an den rechtmäßigen 21-jährigen Eigentümer aushändigen, damit dieser den Wagen von dort entfernen konnte. Einen Führerschein hatte er ja.

Dies hatte er auch vor, zumindest äußerte er dies gegenüber den Polizisten. Er habe, so teilte er den Beamten mit, sich extra für den Abtransport ein zugelassenens Auto mit einem zugelassenen Anhänger ausgeliehen und sich einen Abstellplatz für den nicht angemeldeten Wagen besorgt.

Die Polizisten trauten aber den Ausführungen des 21-jährigen nicht und legten sich, in der Nähe des nicht zugelassenen Autos, auf die Lauer. Die Beamten sollte das richtige "Bauchgefühl" haben.

Anstatt eines zugelassenen Pkw mit Anhänger erschien der 21-jährige mit seinem 20-jährigen Freund und zwei Autokennzeichen, schraubten diese an dem besagten schrottreifen Auto an und wollten gerade losfahren. Da griffen die Polizeibeamten ein, stoppten das Auto und nahmen die Zwei wieder fest. Die zwei Autokennzeichen hatten sie Minuten zuvor einfach von einem anderen Auto in Eiterfeld abmontiert und gestohlen. Die rechtmäßige Eigentümerin der entwendeten Kennzeichen hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt und erhielt von den Beamten die Nummernschilder für ihr Auto zurück.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde anschließend ein weiteres Strafverfahren wegen Kennzeichendiebstahls, Kennzeichenmissbrauch und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Beiden sollen mit noch weiteren jungen Männern auch verantwortlich für weitere kürzlich stattgefundene Einbrüche in Bad Hersfeld sein. Diese Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon: 06621/932-131

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell