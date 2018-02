POL-OH: Raub auf Getränkemarkt

Hünfeld (ots) - Am Mittwochabend (28.02.18) kam es gegen 20 Uhr zu einem Raub auf einen Getränkemarkt in der Josefstraße, Hünfeld. Ein unbekannter Mann bedrohte einen 19jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld. Scheingeld wurde übergeben und in einer mitgeführten braunen Plastiktüte verstaut. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß über den dortigen Parkplatz. Der Täter erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, schwarz gekleidet, vermummt mit einem schwarzen Tuch mit Sehschlitzen, vermutl. Vollbartträger, sprach akzentfreies Deutsch, Täter führte bei der Tatausführung eine Schusswaffe (Pistole/Revolver) mit.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 entgegen oder können im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache mitgeteilt werden.

