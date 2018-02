Bad Hersfeld (ots) - Grauer VW-Golf auf Parkplatz zerkratzt ROTENBURG. Auf einem Parkplatz vor einer Pflegeeinrichtung in der St.-Georg-Straße wurde am Dienstag (27.02.), zwischen 08.00 und 17.20 Uhr, der Lack eines geparkten grauen VW-Golf zerkratzt. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Pflastersteine vor Wohnhaus durch Frittier- oder Speiseöl beschädigt SCHENKLENGSFELD (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits in der Nacht zum Mittwoch (21.02.) auf dem Hof vor einem Wohnhaus in der Straße Lange Wiese eine ölhaltige Flüssigkeit ausgeschüttet. Es könnte sich dabei um gebrauchtes Frittier- oder Speiseöl handeln. Dabei wurde ein Teil der vererlegten Pflastersteine beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

