Fulda (ots) - Wohnungseinbrecher überrascht

BAD SALZSCHLIRF - Großen Schrecken jagten unbekannte Einbrecher den Bewohnern eines Hauses im Ulmenweg am Dienstagabend (27.02.), gegen 19:30 Uhr, ein. Die beiden Eheleute befanden sich bereits im Schlafzimmer, als sie in der Wohnung Geräusche wahrnahmen. Als sie nach dem Rechten sahen und dazu das Licht im Haus einschalteten, flüchteten die Täter unerkannt. Durch diverse Hebelversuche entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Gestohlen wurde nichts.

Kupferkabel gestohlen

FULDA - Vom Lagerplatz einer Firma in der Merkurstraße im Stadtteil Haimbach stahlen Unbekannte in der Zeit seit Mitte Februar rund 120 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter gelangten vermutlich mit einem Fahrzeug auf das umzäunte Gelände und luden ihre Beute dort auf. Anschließend fuhren sie davon. Mitarbeiter der Firma bemerkten den Diebstahl erst am vergangenen Montag (26.02.).

Handy verloren

FULDA - Den Verlust ihres schwarzen Mobiltelefons der Marke "Samsung", Modell "Galaxy A5" beklagt eine 27 Jahre alte Frau aus Fulda. Sie hatte das Smartphone auf dem Weg vom Parkplatz ihres Autos in Höhe der Brauerei in der Leipziger Straße zu einem Restaurant an der Ecke Kurfürstenstraße in die Jackentasche gesteckt. Vermutlich ist es dort herausgefallen. Möglicherweise hat ein ehrlicher Finder das Telefon mitgenommen und gibt es nun bei der Polizei oder dem Fundbüro ab.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

