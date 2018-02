Bad Hersfeld (ots) - WILDECK-BOSSERODE (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am Montag (26.02.), zwischen ca. 19.20 und ca. 19.30 Uhr, wurde in der Querstraße die Beifahrertür eines geparkten Pkw, Opel, aufgehebelt. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse mit 12 Euro Bargeld und neben persönlichen Papieren drei EC-Karten gestohlen.

Kurze Zeit später wurde mit allen drei EC-Karten insgesamt 3.000 Euro an Bargeld an Geldautomaten in der Lindenstraße und in der Eisenacher Straße zwischen 19.34 und 19.44 Uhr abgehoben. Die erforderlichen PINs befanden sich zufälligerweise auch in der Geldbörse.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

