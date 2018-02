POL-OH: Tageswohnhauseinbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Am Montag (26.02.), zwischen 15.00 und 19.45 Uhr, wurde in der Elisabeth-Selbert-Straße in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In der Wohnung wurden von den unbekannten Tätern sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Aus einem der Zimmer wurde ein kleines Wertgelass (kleiner Möbeltresor) mit persönlichen Schriftstücken gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

