POL-OH: Motorrad gestohlen - Trickdiebe bestehlen Seniorin

Fulda (ots) - Motorrad gestohlen

Fulda - In der Waldstraße in Kämmerzell stahlen Diebe am Montag (26.2.), zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Motorrad der Marke Honda, CB 250, blau, ohne Kennzeichenschild. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.500 Euro und war nach einem Wohnungsumzug vor der Garage seitlich neben dem Wohnhaus abgestellt. Zur Tatzeit fiel ein weißer Kleintransporter in der Ortslage auf, weitere Hinweise sind derzeit nicht bekannt.

Trickdiebe bei älterer Dame

Fulda - In der Sebastianstraße wurde am Montagvormittag (26.2.), zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr, eine 91-jährige Seniorin zum Opfer von Trickdieben. Ein Mann klingelte an der Wohnungstür und gab an, als Bote einer Apotheke in der Nachbarschaft etwas abgeben zu sollen. Da er noch etwas notieren müsste, bat ihn die Geschädigte in ihre Küche. Unbemerkt verschaffte sich nun eine zweite Person Zutritt durch die nur angelehnte Tür und suchte erfolgreich nach Wertgegenständen und Bargeld. Nachdem der vermeintliche Bote die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden waren. Einer der Täter war etwa 20 Jahre alt, sprach Deutsch ohne Akzent, war etwa 170 Zentimeter groß, von schlanker Statur und dunklen Haaren. Er war bekleidet mit dunkler Hose und heller Jacke. Hinweise zu seinem Komplizen liegen nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

