Bad Hersfeld (ots) - BEBRA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). In Büros und Sozialräume der katholischen Kirchengemeinde in der Lindenallee wurde in der Nacht zum Montag (26.02.) eingebrochen. Diese Räumlichkeiten befinden sich direkt neben der katholischen Kirche in Bebra. Dabei wurden von den noch unbekannten Tätern mit ca. 40.000 Euro erheblicher Sachschaden angerichtet. Mehrere Türen wurden mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Dabei wurde auch der Parkettfußboden erheblich beschädigt. Betroffen war auch die im Hause befindliche Sozialstation der Caritas. Gestohlen wurde nach den ersten Ermittlungen aber nichts. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

