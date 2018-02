Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Am heutigen Dienstag (27.02.), gegen 10:50 Uhr, ereignete sich in der Uffhäuser Straße an einem Fußgängerüberweg ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Uffhäuser Straße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Marktplatz mit geringer Geschwindigkeit. Durch die blendende Sonne übersah er eine 55-jährige Fußgängerin auf dem Zebrastreifen und touchierte sie. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich von einem Krankenwagen in das Bad Hersfelder Klinikum eingeliefert.

