POL-OH: Pkw aufgebrochen, Einbruch in Wohnhaus gescheitert, Mülltonnen brannten, Navi und Laptop aus Kleinbus entwendet

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 27.02.2018

Pkw aufgebrochen Alsfeld - Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7:30 Uhr einen schwarzen Ford/Transit auf einem Parkplatz vor der Post am Ludwigsplatz auf. Aus dem Auto wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Wohnhaus gescheitert Gemünden (Felda)/Elpenrod - Ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Ruppenröder Straße im Gemündener Ortsteil Elpenrod durch unbekannte Täter scheiterte zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 17:30 Uhr. Die Einbrecher versuchten die Haustür mit Gewalt zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Mülltonnen brannten Alsfeld/Eifa - In der vergangenen Nacht brannten auf einem Hof in der Straße "Am Heiligen Kreuz" im Alsfelder Stadtteil Eifa vier Mülltonnen nieder. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Den Brandbekämpfer gelang es, die Flammen schnell zu löschen. Über die Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Navi und Laptop aus Kleinbus entwendet Herbstein - Aus einem weißen Mercedes-Kleinbus entwendeten unbekannte Täter am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 23:30 Uhr ein mobiles Navigationsgerät und einen Laptop. Wie die Unbekannten an ihr Diebesgut im Wert von circa 1200 Euro gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

